Doğanın En Güçlü Antioksidanı
Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve İl Genel Meclis Üyesi Demirhan Demirkol ile birlikte Demirci Köyü'nde, Mustafa Mertöz'ün 2019 yılından bu yana üreticiliğini yaptığı aronya bahçesini ziyaret etti.
Vali Özarslan, antioksidan bakımından zengin aronya üretiminin gıda ve sağlık sektöründe artan önemine dikkat çekerek, bu üretimin hem üreticimize ekonomik katkı sağladığını hem de Sinop tarımının çeşitliliğine değer kattığını ifade etti. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.
YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla öne çıktığını belirtiyor.
C, E VİTAMİNİ ZENGİNİ; KALP DOSTU Aronya, C vitamini, E vitamini ve polifenol açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.
Ayrıca, düzenli tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu, kan basıncını dengeleyebildiği ve kolesterol seviyelerini iyileştirebildiği biliniyor.
Uzmanlar, aronyayı taze olarak tüketmenin yanı sıra meyve suyu, reçel veya kurutulmuş şekilde de değerlendirebileceğini söylüyor. Ancak aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği, herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin ise doktor kontrolünde tüketim sağlaması gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlar günlük beslenmeye küçük miktarlarda aronya eklemenin, uzun vadede sağlığa birçok fayda sağlayabileceği belirtiliyor.