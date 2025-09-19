Doğanın En Güçlü Antioksidanı

Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama

Doğanın En Güçlü Antioksidanı

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor

  1. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve İl Genel Meclis Üyesi Demirhan Demirkol ile birlikte Demirci Köyü'nde, Mustafa Mertöz'ün 2019 yılından bu yana üreticiliğini yaptığı aronya bahçesini ziyaret etti.

    Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve İl Genel Meclis Üyesi Demirhan Demirkol ile birlikte Demirci Köyü'nde, Mustafa Mertöz'ün 2019 yılından bu yana üreticiliğini yaptığı aronya bahçesini ziyaret etti.

  2. Vali Özarslan, antioksidan bakımından zengin aronya üretiminin gıda ve sağlık sektöründe artan önemine dikkat çekerek, bu üretimin hem üreticimize ekonomik katkı sağladığını hem de Sinop tarımının çeşitliliğine değer kattığını ifade etti. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

    Vali Özarslan, antioksidan bakımından zengin aronya üretiminin gıda ve sağlık sektöründe artan önemine dikkat çekerek, bu üretimin hem üreticimize ekonomik katkı sağladığını hem de Sinop tarımının çeşitliliğine değer kattığını ifade etti. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

  3. YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla öne çıktığını belirtiyor.

    YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında yerini alan aronya meyvesi, sahip olduğu yüksek antioksidan oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla öne çıktığını belirtiyor.

  4. C, E VİTAMİNİ ZENGİNİ; KALP DOSTU Aronya, C vitamini, E vitamini ve polifenol açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

    C, E VİTAMİNİ ZENGİNİ; KALP DOSTU Aronya, C vitamini, E vitamini ve polifenol açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

  5. Ayrıca, düzenli tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu, kan basıncını dengeleyebildiği ve kolesterol seviyelerini iyileştirebildiği biliniyor.

    Ayrıca, düzenli tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu, kan basıncını dengeleyebildiği ve kolesterol seviyelerini iyileştirebildiği biliniyor.

  6. Uzmanlar, aronyayı taze olarak tüketmenin yanı sıra meyve suyu, reçel veya kurutulmuş şekilde de değerlendirebileceğini söylüyor. Ancak aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği, herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin ise doktor kontrolünde tüketim sağlaması gerektiği vurgulanıyor.

    Uzmanlar, aronyayı taze olarak tüketmenin yanı sıra meyve suyu, reçel veya kurutulmuş şekilde de değerlendirebileceğini söylüyor. Ancak aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği, herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin ise doktor kontrolünde tüketim sağlaması gerektiği vurgulanıyor.

  7. Uzmanlar günlük beslenmeye küçük miktarlarda aronya eklemenin, uzun vadede sağlığa birçok fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

    Uzmanlar günlük beslenmeye küçük miktarlarda aronya eklemenin, uzun vadede sağlığa birçok fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

19 Eylül 2025