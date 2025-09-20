7 Gün Kahve İçmediğinizde Ne Olu

KALP VE KAN BASINCINA FAYDASI Düzenli kafein alımı, kalp atış hızını ve kan basıncını geçici olarak yükseltebilir. Bazı insanlar için bu, zamanla kardiyovasküler sisteme yük bindirir. Ölçülü tüketim genellikle çoğu sağlıklı yetişkin için güvenli kabul edilse de, altta yatan kalp rahatsızlığı veya hipertansiyonu olanlar, kafeinin etkilerine daha duyarlı olabilir. Vücudunuzun nasıl tepki verdiğini izlemeniz ve kafein tükettikten sonra çarpıntı, baş dönmesi veya artan anksiyete gibi belirtiler fark ederseniz bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Kafein alımını azaltmak veya daha düşük kafeinli alternatiflere geçmek, uzun vadeli kalp sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Kahveyi bırakmak, kalp atış hızının ve kan basıncının dengelenmesini sağlar. Bu, kardiyovasküler zorlanma riskini azaltabilir ve genel kalp sağlığının iyileşmesine katkıda bulunabilir.