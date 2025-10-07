Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Bagajdaki Gizli Bölmeyi Kimse Bilmiyor! Hayat Kurtaran İp

Elle açılıyor, tasarruf ettiriyor

  1. Benzin istasyonlarında, yakıt kapağınızın elektrikli mekanizması arızalandığında panik yaşamış olabilirsiniz. Bagajdaki manuel açma kablosu size bu konuda çok yardımcı olacak. Bu tüyo birçok sürücünün farkında bile olmadığı bir kurtarıcı.

  2. Araçların çoğunda yakıt kapağı elektrikli bir mekanizmayla açılıyor. Normalde düğmeye bastığınızda kapak otomatik şekilde açılıyor. Fakat bazen bu sistem bozulabiliyor, donabiliyor ya da elektriksel bir arıza nedeniyle devre dışı kalabiliyor. Böyle bir durumda, kapağı zorla açmaya çalışmak hem araca zarar verebilir hem de sizi daha büyük bir masrafa sokabilir.

  3. Genellikle kırmızı, gri ya da beyaz renkte olan bu acil açma kablosu, bagaj kısmında yakıt deposunun hizasında bir yerde bulunur. Genellikle bagajın yan duvarındaki döşemelerin arkasında veya plastik bir kapağın altında saklı olur. Yani öyle göz önünde bir yerde değil, biraz dikkatli bakmanız gerekiyor. Bu kabloyu hafifçe çektiğinizde, yakıt kapağını fiziksel güç harcamadan manuel olarak açabilirsiniz.

  4. Kablonun yerleşimi araç markasına ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Bazı üreticiler bu kabloyu standart bir özellik olarak sunar. Bazı markalarda ise bu kablo bagajda değil, nadiren de olsa aracın iç kabininde bir noktada bulunabilir. Bu yüzden arabanızın kullanım kılavuzunu kontrol etmeniz, hatta bir fırsat bulduğunuzda bagajınızı dikkatlice incelemeniz gerekiyor.

  5. Her araçta bu manuel açma kablosu bulunmaz; bu nedenle ?benim arabada da vardır? diye kesin düşünmemek gerekiyor. Bazı araçlarda üreticiler, kablo yerine mekanik bir cıvata sistemi ya da özel bir kapak kilidi kullanır. Bu durumda da genellikle acil durumlar için alternatif bir yöntem sunulur.

  6. Özellikle kış aylarında soğuk nedeniyle yakıt kapağının donması, yaz aylarında ise elektrikli sistemlerin ısınma veya arıza nedeniyle devre dışı kalması oldukça sık yaşanan durumlardan biri. Birçok sürücü bu kabloyu ancak yolda mahsur kaldığında ya da benzinlikte kapak açılmadığında keşfediyor. Oysa aracı tanımak, bu tür detaylara önceden hâkim olmak sizi beklenmedik durumlarda avantajlı kılar. Üstelik bu işlem için ekstra bir teknik bilgiye de ihtiyacınız yok.

  7. Eğer bu kabloyu kullanmak zorunda kalırsanız, sorunu geçici olarak çözmüş olursunuz. Yakıt kapağınızın elektrikli mekanizması bozulduysa, mutlaka en kısa zamanda bir servise giderek kalıcı onarım yaptırın. Unutmayalım ki manuel açma kablosu, acil durumlar için tasarlanmış geçici bir çözüm.

7 Ekim 2025