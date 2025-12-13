Mal Varlığı Gündem Oldu!
Emlakçı tek tek açıkladı
Ailesiyle yaşadığı maddi sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz mal varlığıyla konuşuluyor. Deniz'in saymakla bitmeyen servetiyle ilgili emlakçının "20'ye yakın evi var" sözleri gündem oldu.
Kardeşi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz yaptığı sosyal medya açıklamalarıyla da günlerce konuşulmuştu.
Şimdilerde servetiyle gündeme gelen Deniz'in, sosyal medya fenomeni Özlem Öz paylaştığı "lüks ev turu" videosuyla adeta magazin gündemine bomba gibi düştü.
TÜM SİTEYİ ALDI İDDİASI
Özcan Deniz'in bir sitede kira getiri 300 bin TL olan villalardan 20 tane aldığı iddia edildi.
EMLAKÇI AÇIKLADI
Ünlü sanatçının bir siteyi tamamen satın aldığı ortaya çıktı.
Emlakçının açıkladığı bilgilere göre Deniz'in sitede 20'ye yakın mülkü bulunuyor.