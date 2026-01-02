Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Cumhurbaşkanı Seçim Anketi! Arada Uçurum Var...

Asal Araştırma'dan bomba anket!

  1. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, seçmenlere "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Kamuoyunun olası adaylara yönelik tercihlerini ortaya koyan çalışma, siyasi gündeme ilişkin dikkat çekici sonuçlar sundu.

  2. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, seçmenlere "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

  3. Çalışmada katılımcılara herhangi bir isim verilmeden, açık uçlu olarak tercih ettikleri isim soruldu.

  4. İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları...

  5. <strong> Fikrim yok/Cevap yok:%4.0</strong>

  6. <strong>Diğer :%2.0 </strong>

  7. <strong>Yavuz Ağıralioğlu :%1.4</strong>

  8. Fatih Erbakan :%1.6

  9. Müsavat Dervişoğlu :%2.2

  10. Ümit Özdağ :%2.8

  11. Selahattin Demirtaş :%5.8

  12. Ekrem İmamoğlu :%18.0

  13. Mansur Yavaş :%21.2

  14. Recep Tayyip Erdoğan :%37.0

2 Ocak 2026