Cumhurbaşkanı Seçim Anketi! Arada Uçurum Var...
Asal Araştırma'dan bomba anket!
Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, seçmenlere "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Kamuoyunun olası adaylara yönelik tercihlerini ortaya koyan çalışma, siyasi gündeme ilişkin dikkat çekici sonuçlar sundu.
Çalışmada katılımcılara herhangi bir isim verilmeden, açık uçlu olarak tercih ettikleri isim soruldu.
İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları...
Fikrim yok/Cevap yok:%4.0
Diğer :%2.0
Yavuz Ağıralioğlu :%1.4
Fatih Erbakan :%1.6
Müsavat Dervişoğlu :%2.2
Ümit Özdağ :%2.8
Selahattin Demirtaş :%5.8
Ekrem İmamoğlu :%18.0
Mansur Yavaş :%21.2
Recep Tayyip Erdoğan :%37.0
