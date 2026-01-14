TOKİ 5 Bin TL Başvuru İadesi Ne Zaman Alınır?

İade Alırken Bu Detaylara Dikkat

Başvuru ücretinin yatırılacağı IBAN'ın mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekiyor. Başka bir kişiye ait hesaplara ödeme yapılmıyor. Ayrıca başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik bedel, herhangi bir kesinti yapılmadan, eksiksiz olarak iade ediliyor.