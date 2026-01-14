Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
TOKİ 5 Bin TL Başvuru İadesi Ne Zaman Alınır?

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde kura heyecanı sona ererken, konut hakkı elde edemeyen vatandaşlar için başvuru bedeli iade süreci de başlıyor.

  1. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projelerde, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan kura çekimlerinde konut hakkı kazanamayan vatandaşların ödemeleri iade ediliyor. İadeler kura tarihinden itibaren ortalama 5 iş günü içinde en geç 1 hafta içerisinde başvurunun yapıldığı bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projelerde, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan kura çekimlerinde konut hakkı kazanamayan vatandaşların ödemeleri iade ediliyor. İadeler kura tarihinden itibaren ortalama 5 iş günü içinde en geç 1 hafta içerisinde başvurunun yapıldığı bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

  2. <p><strong>İadeler Bankalar Üzerinden Yapılıyor</strong></p> <p>Başvuru bedelinin iadesi, vatandaşların başvuru sırasında tercih ettikleri banka üzerinden alınıyor. Bankalara göre işlem yöntemleri değişiklik gösterebilse de, iadeler genellikle şu kanallar aracılığıyla yapılabiliyor:</p> <p><strong>Banka şubelerine şahsen başvuru</strong></p> <p><strong>Mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları</strong></p> <p><strong>ATM'lerde kartsız işlem menüleri</strong></p> <p><strong>Bankalara ait online iade ekranları</strong></p> <p>Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, şubeye gitmeden de iade işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.</p>

    İadeler Bankalar Üzerinden Yapılıyor

    Başvuru bedelinin iadesi, vatandaşların başvuru sırasında tercih ettikleri banka üzerinden alınıyor. Bankalara göre işlem yöntemleri değişiklik gösterebilse de, iadeler genellikle şu kanallar aracılığıyla yapılabiliyor:

    Banka şubelerine şahsen başvuru

    Mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları

    ATM'lerde kartsız işlem menüleri

    Bankalara ait online iade ekranları

    Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, şubeye gitmeden de iade işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

  3. <p><strong>Halkbank'tan Online İade İmkanı</strong></p> <p>Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel olarak oluşturduğu online iade ekranıyla süreci hızlandırıyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve başvuru sırasında kullandıkları cep telefonu numarasıyla sisteme giriş yaparak güvenlik doğrulamasının ardından iade talebini kısa sürede oluşturabiliyor. </p>

    Halkbank'tan Online İade İmkanı

    Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel olarak oluşturduğu online iade ekranıyla süreci hızlandırıyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve başvuru sırasında kullandıkları cep telefonu numarasıyla sisteme giriş yaparak güvenlik doğrulamasının ardından iade talebini kısa sürede oluşturabiliyor.

  4. Bu sayede şubeye gitmeye gerek kalmadan işlem tamamlanmış oluyor.

    Bu sayede şubeye gitmeye gerek kalmadan işlem tamamlanmış oluyor.

  5. <p><strong>İade Alırken Bu Detaylara Dikkat</strong></p> <p>Başvuru ücretinin yatırılacağı IBAN'ın mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekiyor. Başka bir kişiye ait hesaplara ödeme yapılmıyor. Ayrıca başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik bedel, herhangi bir kesinti yapılmadan, eksiksiz olarak iade ediliyor.</p>

    İade Alırken Bu Detaylara Dikkat

    Başvuru ücretinin yatırılacağı IBAN'ın mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekiyor. Başka bir kişiye ait hesaplara ödeme yapılmıyor. Ayrıca başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL'lik bedel, herhangi bir kesinti yapılmadan, eksiksiz olarak iade ediliyor.

  6. Vatandaşların güncel ve resmi bilgilere ulaşabilmesi için ilgili bankaların duyurularını ve TOKİ'nin resmi internet sitesini takip etmeleri öneriliyor.

    Vatandaşların güncel ve resmi bilgilere ulaşabilmesi için ilgili bankaların duyurularını ve TOKİ'nin resmi internet sitesini takip etmeleri öneriliyor.

14 Ocak 2026