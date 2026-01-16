Oxford'lu Uzmanlar: Günde 5 Dakika Yürümek Yeterli!
Ölüm riskini yüzde 10 azaltıyor
Doherty'ye göre, herkesin günde yalnızca beş dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite artışı sağlaması halinde, erken ölümlerin yüzde 10'una kadarının önlenmesi mümkün olabilir.
Küçük Değişiklikler, Büyük Kazançlar Sağlayabilir
Aynı gün yayımlanan ve Sydney Üniversitesi öncülüğünde yürütülen benzer bir çalışma da dikkat çekti. Bu araştırmaya göre, günde 15 dakika daha fazla uyumak, 1,6 dakika ekstra egzersiz yapmak ve yarım porsiyon daha fazla sebze tüketmek, erken ölüm riskini en az yüzde 10 azaltabiliyor.
Çalışmanın yazarlarından, beslenme uzmanı Dr. Nicholas Koemel, küçük ama çoklu yaşam tarzı değişikliklerinin, tek bir alandaki büyük değişikliklere kıyasla daha sürdürülebilir ve etkili olabileceğini ifade etti.
UZMANLAR YİNE DE WHO ÖNERİLERİNİ HATIRLATIYOR
Uzmanlar, bu bulgulara rağmen Dünya Sağlık Örgütü'nün haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz önerisinin hala geçerli olduğunu vurguluyor.
Fiziksel aktivite ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen Dr. Brendon Stubbs ise özellikle en hareketsiz bireyler için bu sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Stubbs'a göre, tempolu kısa bir yürüyüş, birkaç kat merdiven çıkmak ya da çocuklarla enerjik oyunlar oynamak bile anlamlı fark yaratabiliyor.
10 BİN ADIM MİTİ DE SORGULANIYOR
Geçtiğimiz yıl yayımlanan kapsamlı bir araştırma, günde 10 bin adım atmanın şart olduğu yönündeki yaygın inanışı da sorgulamıştı. 57 çalışmanın ve 160 bin yetişkinin verilerinin incelendiği analizde, sağlık faydalarının çoğu durumda 7 bin adım sonrasında sabitlendiği ortaya konmuştu.
Hareketsiz Yaşamın Bedeli Ağır
Özellikle Birleşik Krallık'ta masa başı çalışma, uzun yolculuklar ve akşam saatlerini oturarak geçirme alışkanlıklarının her yıl binlerce ölüme yol açtığı tahmin ediliyor. 2019 yılına ait bir tahmin, hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarının yılda yaklaşık 70 bin ölüme ve NHS'ye 700 milyon sterlinlik ek maliyete neden olduğunu ortaya koymuştu.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite dünya genelinde en sık görülen dördüncü ölüm nedeni konumunda ve her yıl yaklaşık 3,2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.
Fiziksel hareketsizlik; kalp-damar hastalıklarının yanı sıra obezite, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleriyle de uzun süredir ilişkilendiriliyor.