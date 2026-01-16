18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Şartlar ağırlaştı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Oxford'lu Uzmanlar: Günde 5 Dakika Yürümek Yeterli!

  1. Doherty'ye göre, herkesin günde yalnızca beş dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite artışı sağlaması halinde, erken ölümlerin yüzde 10'una kadarının önlenmesi mümkün olabilir.

  2. <p><strong>Küçük Değişiklikler, Büyük Kazançlar Sağlayabilir</strong></p><p>Aynı gün yayımlanan ve Sydney Üniversitesi öncülüğünde yürütülen benzer bir çalışma da dikkat çekti. Bu araştırmaya göre, günde 15 dakika daha fazla uyumak, 1,6 dakika ekstra egzersiz yapmak ve yarım porsiyon daha fazla sebze tüketmek, erken ölüm riskini en az yüzde 10 azaltabiliyor.</p>

    Aynı gün yayımlanan ve Sydney Üniversitesi öncülüğünde yürütülen benzer bir çalışma da dikkat çekti. Bu araştırmaya göre, günde 15 dakika daha fazla uyumak, 1,6 dakika ekstra egzersiz yapmak ve yarım porsiyon daha fazla sebze tüketmek, erken ölüm riskini en az yüzde 10 azaltabiliyor.

  3. Çalışmanın yazarlarından, beslenme uzmanı Dr. Nicholas Koemel, küçük ama çoklu yaşam tarzı değişikliklerinin, tek bir alandaki büyük değişikliklere kıyasla daha sürdürülebilir ve etkili olabileceğini ifade etti.

  4. <p><strong>UZMANLAR YİNE DE WHO ÖNERİLERİNİ HATIRLATIYOR</strong></p><p>Uzmanlar, bu bulgulara rağmen Dünya Sağlık Örgütü'nün haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz önerisinin hala geçerli olduğunu vurguluyor.</p><p>Fiziksel aktivite ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen Dr. Brendon Stubbs ise özellikle en hareketsiz bireyler için bu sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Stubbs'a göre, tempolu kısa bir yürüyüş, birkaç kat merdiven çıkmak ya da çocuklarla enerjik oyunlar oynamak bile anlamlı fark yaratabiliyor.</p>

    Uzmanlar, bu bulgulara rağmen Dünya Sağlık Örgütü'nün haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz önerisinin hala geçerli olduğunu vurguluyor.

    Fiziksel aktivite ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen Dr. Brendon Stubbs ise özellikle en hareketsiz bireyler için bu sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Stubbs'a göre, tempolu kısa bir yürüyüş, birkaç kat merdiven çıkmak ya da çocuklarla enerjik oyunlar oynamak bile anlamlı fark yaratabiliyor.

  5. <p><strong>10 BİN ADIM MİTİ DE SORGULANIYOR</strong></p><p>Geçtiğimiz yıl yayımlanan kapsamlı bir araştırma, günde 10 bin adım atmanın şart olduğu yönündeki yaygın inanışı da sorgulamıştı. 57 çalışmanın ve 160 bin yetişkinin verilerinin incelendiği analizde, sağlık faydalarının çoğu durumda 7 bin adım sonrasında sabitlendiği ortaya konmuştu.</p>

    Geçtiğimiz yıl yayımlanan kapsamlı bir araştırma, günde 10 bin adım atmanın şart olduğu yönündeki yaygın inanışı da sorgulamıştı. 57 çalışmanın ve 160 bin yetişkinin verilerinin incelendiği analizde, sağlık faydalarının çoğu durumda 7 bin adım sonrasında sabitlendiği ortaya konmuştu.

  6. <p><strong>Hareketsiz Yaşamın Bedeli Ağır</strong></p><p>Özellikle Birleşik Krallık'ta masa başı çalışma, uzun yolculuklar ve akşam saatlerini oturarak geçirme alışkanlıklarının her yıl binlerce ölüme yol açtığı tahmin ediliyor. 2019 yılına ait bir tahmin, hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarının yılda yaklaşık 70 bin ölüme ve NHS'ye 700 milyon sterlinlik ek maliyete neden olduğunu ortaya koymuştu.</p>

    Özellikle Birleşik Krallık'ta masa başı çalışma, uzun yolculuklar ve akşam saatlerini oturarak geçirme alışkanlıklarının her yıl binlerce ölüme yol açtığı tahmin ediliyor. 2019 yılına ait bir tahmin, hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarının yılda yaklaşık 70 bin ölüme ve NHS'ye 700 milyon sterlinlik ek maliyete neden olduğunu ortaya koymuştu.

  7. <p>Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite dünya genelinde en sık görülen dördüncü ölüm nedeni konumunda ve her yıl yaklaşık 3,2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.</p><p>Fiziksel hareketsizlik; kalp-damar hastalıklarının yanı sıra obezite, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleriyle de uzun süredir ilişkilendiriliyor.</p>

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite dünya genelinde en sık görülen dördüncü ölüm nedeni konumunda ve her yıl yaklaşık 3,2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

    Fiziksel hareketsizlik; kalp-damar hastalıklarının yanı sıra obezite, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleriyle de uzun süredir ilişkilendiriliyor.

16 Ocak 2026