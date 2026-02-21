Oruç Tutarken Baş Ağrısına Son
! Sahur ve iftarda bunları mutlaka uygulayın
-
Oruç tutarken sık görülen baş ağrılarına karşı uzmanlar uyardı. İşte Ramazan ayında yaşanan baş ağrılarını en aza indirmek için hem sahurda hem de iftarda uygulayabileceğiniz o yöntemler...
Ramazan ayında oruç tutarken en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesi baş ağrısıdır.
Oruçluyken baş ağrısının en temel sebebi ise vücudun susuz kalmasın yani dehidrasyondur.
Aynı zamanda düzenli olarak çay veya kahve tüketen kişiler, kafein yoksunluğu nedeniyle baş ağrısı yaşayabilir.
Uzun süren açlık, susuzluk ve kafein eksikliği baş ağrısına yol açabileceğinden, oruç sırasında sahur ve iftarda bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek bu sorunu en aza indirebilirsiniz.
SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN İftardan sahura kadar yaklaşık 2-2,5 litre su içmeyi sakın atlamayın. Ancak bu su miktarını tek seferde değil, bu süre zarfına yayarak tüketmeye özen gösterin.
Sadece su içmek yeterli olmayacağı için bu süreçte mineral kaybı yaşamamak adına bir bardak maden suyu da içebilirsiniz.
KAFEİN KULLANIMINI KADEMELİ OLARAK AZALTINRamazan boyunca oruçlu olduğunuz süre zarfında kafein yoksunluğu baş ağrınızı tetikleyecek en büyük etkenlerden bir tanesidir.Bu yüzden Ramazan başlamadan birkaç gün önce kafein alımını kademeli olarak azaltmak yapılacak en doğru şeydir.
SAHURU SAKIN ATLAMAYINRamazan ayı boyunca yapılan en büyük hatalardan bir tanesi sahuru atlamaktır.Oysa sahur yapmamak açlık sürenizi uzatarak kan şekerinizin (hipoglisemi) aşırı düşmesine ve şiddetli baş ağrıları yaşamanıza sebep olur.
UYKU DÜZENİNİZİ KORUMAYA ÇALIŞINGece sahura uyanmak bazı kişilerde uyku düzeninin bozulmasına sebep olacağı için gün içerisinde 20-30 dakikalık bir mini öğle uykusu sinir sisteminizi dinlendirir.Baş ağrınızı hafifletmek için sahurda yediğiniz içtiğiniz şeylerde oldukça önemlidir.
KAN ŞEKERİNİZİ DÜŞÜRECEK ŞEYLERDEN UZAK DURUNBu yüzden sahurda, kan şekerini yükseltecek beyaz ekmek ve şekerli gıdaları tüketmemeye özen gösterin.Aynı zamanda sahurda yumurta gibi, protein bakımından yüksek gün içerisinde ani acıkmalarınızı önleyecek gıdalar tüketin.
ÇAY TÜKETMEYİN Sahurda içeceğiniz çay ve kahve, diüretik (idrar söktürücü) etki göstereceği için vücudunuzdan suyun hızla atılmasına neden olacaktır.Eğer sahurda çay içmeden duramam diyorsanız çok açık bir çay içebilir sonrasında bir bardak su içebilirsiniz.
MAGNEZYUM DESTEĞİ ALINMagnezyum eksikliği baş ağrılarının en temel sebeplerinden bir tanesi olduğu için sahurda yiyeceğiniz iki üç adet ceviz, birkaç adet çiğ badem veya bir küçük muz sinir sisteminizi sakinleştirerek baş ağrısı riskini minimize edecektir.