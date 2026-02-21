Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Oruç Tutarken Baş Ağrısına Son

! Sahur ve iftarda bunları mutlaka uygulayın

  Oruç tutarken sık görülen baş ağrılarına karşı uzmanlar uyardı. İşte Ramazan ayında yaşanan baş ağrılarını en aza indirmek için hem sahurda hem de iftarda uygulayabileceğiniz o yöntemler...

  Ramazan ayında oruç tutarken en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesi baş ağrısıdır.

  Oruçluyken baş ağrısının en temel sebebi ise vücudun susuz kalmasın yani dehidrasyondur.

  Aynı zamanda düzenli olarak çay veya kahve tüketen kişiler, kafein yoksunluğu nedeniyle baş ağrısı yaşayabilir.

  Uzun süren açlık, susuzluk ve kafein eksikliği baş ağrısına yol açabileceğinden, oruç sırasında sahur ve iftarda bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek bu sorunu en aza indirebilirsiniz.

  SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN İftardan sahura kadar yaklaşık 2-2,5 litre su içmeyi sakın atlamayın. Ancak bu su miktarını tek seferde değil, bu süre zarfına yayarak tüketmeye özen gösterin.

  Sadece su içmek yeterli olmayacağı için bu süreçte mineral kaybı yaşamamak adına bir bardak maden suyu da içebilirsiniz.

  KAFEİN KULLANIMINI KADEMELİ OLARAK AZALTIN Ramazan boyunca oruçlu olduğunuz süre zarfında kafein yoksunluğu baş ağrınızı tetikleyecek en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu yüzden Ramazan başlamadan birkaç gün önce kafein alımını kademeli olarak azaltmak yapılacak en doğru şeydir.

  SAHURU SAKIN ATLAMAYIN Ramazan ayı boyunca yapılan en büyük hatalardan bir tanesi sahuru atlamaktır. Oysa sahur yapmamak açlık sürenizi uzatarak kan şekerinizin (hipoglisemi) aşırı düşmesine ve şiddetli baş ağrıları yaşamanıza sebep olur.

  UYKU DÜZENİNİZİ KORUMAYA ÇALIŞIN Gece sahura uyanmak bazı kişilerde uyku düzeninin bozulmasına sebep olacağı için gün içerisinde 20-30 dakikalık bir mini öğle uykusu sinir sisteminizi dinlendirir. Baş ağrınızı hafifletmek için sahurda yediğiniz içtiğiniz şeylerde oldukça önemlidir.

  KAN ŞEKERİNİZİ DÜŞÜRECEK ŞEYLERDEN UZAK DURUN Bu yüzden sahurda, kan şekerini yükseltecek beyaz ekmek ve şekerli gıdaları tüketmemeye özen gösterin. Aynı zamanda sahurda yumurta gibi, protein bakımından yüksek gün içerisinde ani acıkmalarınızı önleyecek gıdalar tüketin.

  ÇAY TÜKETMEYİN Sahurda içeceğiniz çay ve kahve, diüretik (idrar söktürücü) etki göstereceği için vücudunuzdan suyun hızla atılmasına neden olacaktır. Eğer sahurda çay içmeden duramam diyorsanız çok açık bir çay içebilir sonrasında bir bardak su içebilirsiniz.

  MAGNEZYUM DESTEĞİ ALIN Magnezyum eksikliği baş ağrılarının en temel sebeplerinden bir tanesi olduğu için sahurda yiyeceğiniz iki üç adet ceviz, birkaç adet çiğ badem veya bir küçük muz sinir sisteminizi sakinleştirerek baş ağrısı riskini minimize edecektir.

21 Şubat 2026