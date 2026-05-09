Türklerin En Kolay Öğrendiği Dil Ortaya Çıktı
Binlerce kilometre ötedeki o ülkenin dili!
Dilbilimciler arasında yıllardır tartışılan bir konu, dikkat çeken bir gerçeği gözler önüne seriyor. Yapılan incelemeler, uzak bir coğrafyada olsa da Türkçenin matematiksel ikizini belirledi.
Farklı kültürler ve bambaşka coğrafyalara ev sahipliği yapan dünyamız zengin bir dil çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor.
Dünya üzerinde yaklaşık 85-90 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe ise köklü ve sistematik bir dil olarak öne çıkıyor.
Peki, binlerce kilometre uzaklıkta Türkçe'nin matematiksel bir ikizinin olduğunu biliyor muydunuz?
Yapılan araştırmalara göre; Türkiye ve Japonya arasında bir ortalık kurmak güç görünse de Türkçe ve Japonca arasındaki yapısal benzerlik tesadüfün ötesinde bir matematiksel uyum barındırıyor.
LEGO SİSTEM ÖN PLANDA
Türkçenin en karakteristik özelliği "sondan eklemeli" bir yapıya sahip olması. Öyle ki kelime kökleri değişmez; köklere getirilen yapım ve çekim ekleriyle yeni anlamlar türetilir veya kelimenin cümledeki görevi ortaya çıkar. Aynı şekilde Japonca'da 'eklemeli' yapıda olduğu için bu ortak 'lego' sistem, bir dili bilenlerin diğerini öğrenmesini kolaylaştırabilir.
CÜMLE DİZİLİMİ AYNI ŞEKİLDE
Dünyadaki dillerin çoğunda "Özne + Yüklem + Nesne" dizilimi gözlemlenirken Türkçe ve Japonca bu konuda nadir bir uyum olan "Özne + Nesne + Yüklem" yapısındadır.
SORU EKİNDEKİ ÇARPICI BENZERLİK DİKKAT ÇEKİYOR
Bir diğer çarpıcı benzerlik ise soru sorma biçimiyle ön plana çıkıyor. Türkçede cümlenin sonunda yer alan "-mı, -mi" soru ekiyle Japoncada aynı işlevle kullanılan "ka" eki büyük oranda benzerlik göstermektedir. Her iki dilde de cümle yapısı bozulmadan sona getirilen küçük bir ek ile soru cümlesi oluşturmak mümkün.