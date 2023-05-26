Pidecide çıkan yangında yaralanan 4 kişi hastanede hayatını kaybetti
Fatih'te önceki gece bir pidecide çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden 4'ü tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı iki kişinin tedavileri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 16:47, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 16:48
Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e götürüldü.
Bu arada, olayda yaralanan diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.