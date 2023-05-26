Pidecide çıkan yangında yaralanan 4 kişi hastanede hayatını kaybetti

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e götürüldü.

Bu arada, olayda yaralanan diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.