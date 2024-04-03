Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapı denetimlerini ve bu denetim hizmetlerini yürüten firma ile laboratuvarlara ilişkin incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, il müdürlükleri ekipleri tarafından ülke genelinde hizmet veren 2 bin 543 yapı denetim ile 485 laboratuvar kuruluşlarının yaptığı denetimler ayrıntılı şekilde incelendi. 2001 yılından bugüne kadar şantiyelerde 104 bin 856, bürolarda 49 bin 826 ve laboratuvarlarda 2 bin 379 kez denetim yapıldı.

Yapı denetim işlerini usulüne uygun şekilde yapmayan kuruluşlara 5 bin 926 kez idari para cezası uygulandı. Bu denetimler sonucunda görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına 85,5 milyon lira, laboratuvar firmalarına ise 11,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken; 3 bin 165 kez de yeni iş almaktan men cezası uygulandı.

"Kuralların dışına çıkılmasına müsaade etmiyoruz"

Bakan Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin açıklama yaparak, Bakanlık olarak imar ve inşa faaliyetlerini çok sıkı bir şekilde denetlediklerini kaydetti.

Yapılan yasal düzenlemeleri teknolojik bütün imkanları seferber ederek sahada titiz bir şekilde takip ettiklerini belirten Özhaseki, "Bu anlamda yapı denetim firmalarına dair de sürekli bir kontrol süreci içerisindeyiz. Kurallar ve kaideler belli. Bu kuralların dışına çıkılmasına asla müsaade etmiyoruz. Eksik veya kusur gördüğümüz süreçlerde tüm yaptırımları uyguluyor, cezalar yazarak bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımları atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam ve güvenli şehirlerin inşası için çok ince, çok titiz çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.