Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
Otobüs biletleri uçuyor
Otobüs biletleri uçuyor
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Ne olduysa son 10 günde oldu
Ne olduysa son 10 günde oldu
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Ülke genelinde imar ve inşa faaliyetlerini denetleyen firmalar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı denetim işlerini usulüne uygun yapmayan kuruluşlara 2001 yılından bugüne kadar toplam 97 milyon lira para cezası uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 16:06, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:05
Yazdır
Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapı denetimlerini ve bu denetim hizmetlerini yürüten firma ile laboratuvarlara ilişkin incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, il müdürlükleri ekipleri tarafından ülke genelinde hizmet veren 2 bin 543 yapı denetim ile 485 laboratuvar kuruluşlarının yaptığı denetimler ayrıntılı şekilde incelendi. 2001 yılından bugüne kadar şantiyelerde 104 bin 856, bürolarda 49 bin 826 ve laboratuvarlarda 2 bin 379 kez denetim yapıldı.

Yapı denetim işlerini usulüne uygun şekilde yapmayan kuruluşlara 5 bin 926 kez idari para cezası uygulandı. Bu denetimler sonucunda görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına 85,5 milyon lira, laboratuvar firmalarına ise 11,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken; 3 bin 165 kez de yeni iş almaktan men cezası uygulandı.

"Kuralların dışına çıkılmasına müsaade etmiyoruz"

Bakan Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin açıklama yaparak, Bakanlık olarak imar ve inşa faaliyetlerini çok sıkı bir şekilde denetlediklerini kaydetti.

Yapılan yasal düzenlemeleri teknolojik bütün imkanları seferber ederek sahada titiz bir şekilde takip ettiklerini belirten Özhaseki, "Bu anlamda yapı denetim firmalarına dair de sürekli bir kontrol süreci içerisindeyiz. Kurallar ve kaideler belli. Bu kuralların dışına çıkılmasına asla müsaade etmiyoruz. Eksik veya kusur gördüğümüz süreçlerde tüm yaptırımları uyguluyor, cezalar yazarak bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımları atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam ve güvenli şehirlerin inşası için çok ince, çok titiz çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber