İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazananları resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİRLERİN BAŞKANLARI

Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler oldu.

Avukat belediye başkanları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç.

BAŞKANLARIN MESLEKLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in meslekleri "belediye başkanı", Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesleği "siyaset bilimci", Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın meslekleri ise "siyasetçi" olarak yer aldı.

Doktor belediye başkanları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın da iş insanı belediye başkaları arasında yer aldı.

Mimar belediye başkanları ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan oldu.

Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.