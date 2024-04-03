İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
Otobüs biletleri uçuyor
Otobüs biletleri uçuyor
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Ne olduysa son 10 günde oldu
Ne olduysa son 10 günde oldu
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri

31 Mart seçimlerinde büyükşehir başkanlığı koltuğuna CHP'den 14, AK Parti'den 12, DEM Parti'den 3, Yeniden Refah Partisi'nden 1 kişi oturdu. Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, başkanlar arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 16:42, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:44
Yazdır
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazananları resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİRLERİN BAŞKANLARI

Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler oldu.

Avukat belediye başkanları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç.

BAŞKANLARIN MESLEKLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in meslekleri "belediye başkanı", Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesleği "siyaset bilimci", Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın meslekleri ise "siyasetçi" olarak yer aldı.

Doktor belediye başkanları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın da iş insanı belediye başkaları arasında yer aldı.

Mimar belediye başkanları ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan oldu.

Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber