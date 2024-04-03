Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadele 4-2 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin golleri; 17. dakikada Djiku, 51. dakikada Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Adana Demirspor'un golleri, 25. dakikada Balotelli ve 80. dakikada Barasi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 82 yaptı ve 84 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı.

2 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski, Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.