AVM'de 3 kilo altın çalmıştı, 3 gün sonra yakalandı

Adana'da bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen şahıs, 3 gün boyunca gizlendi. Polis ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen şüpheli ilk etapta bulunamazken, sonunda kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay Pazar Günü Yaşandı

Pazar günü saat 23.00 sıralarında, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya, havalandırma boşluğundan girildiği iddia edildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

AFAD Bile Devreye Girdi

Şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı öne sürülürken, alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenlik ekiplerinin yürüttüğü detaylı arama çalışmalarına rağmen izine rastlanmadı.

Çöplerden Beslendiği Ortaya Çıktı

Havalandırma boşluğuna yerleştirilen güvenlik kameraları, şüphelinin burada saklandığını tespit etti. Ancak şüpheli, fark edilmesinin ardından konumunu hızlı bir şekilde değiştirdi. Üç gün boyunca alışveriş merkezindeki çöplerdeki yiyeceklerle beslendiği belirlendi.

Şikayetlerini Geri Çektiler

Kuyumcu firmasının, çalındığı öne sürülen altın ve para ile ilgili şikayetini geri çektiği öğrenildi. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını dikkatlice inceleyen polis ekipleri, şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını tespit etti. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ve güvenlik görevlilerinin takibi sonucunda Karataş Bulvarı'nda yakalandı.

Bölgede yapılan detaylı incelemelerde, şüphelinin çaldığı iddia edilen altın ve paraya rastlanmadı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Şubat'ta, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitmişti.

Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira alıp havalandırma boşluğuna girerek kaçmıştı.