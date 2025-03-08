İstanbul'da 8 Mart 2025 Cumartesi İftar ve Sahur Vakitleri
2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 11:00, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 07:46
Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.
8 Mart Cumartesi İstanbul'da İftar Saati
8 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da iftar vakti, saat 19:09'da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
8 Mart Cumartesi İstanbul'da Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 05:56'da sona erecek.
8 Mart Cumartesi İstanbul'da Teravih Saati
Teravih namazı, 8 Mart Cumartesi akşamı saat 20:28'de kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?