İstanbul'da 8 Mart 2025 Cumartesi İftar ve Sahur Vakitleri

Teravih namazı, 8 Mart Cumartesi akşamı saat 20:28'de kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 05:56'da sona erecek.

Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.

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