DEM Parti, Siyasi Partilerle Görüşme Turuna Başlıyor

DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla siyasi partilerle temaslara başlıyor. Bu kapsamda, heyet çeşitli siyasi partileri ziyaret ederek sürece dair fikir alışverişinde bulunacak. Ziyaretlerin amacı, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için atılacak adımlar konusunda ortak bir anlayış geliştirmek olarak öne çıkıyor. Heyetin ziyaret programı ve katılımcı isimler de dikkat çekiyor.

Ziyaret Edilecek Partiler

DEVA Partisi

Saadet Partisi

CHP

Gelecek Partisi

Heyette Yer Alan İsimler

Tuncer Bakırhan (Eş Genel Başkan)

(Eş Genel Başkan) Tülay Hatimoğulları (Eş Genel Başkan)

(Eş Genel Başkan) Gülistan Kılıç Koçyiğit (Grup Başkanvekili)

(Grup Başkanvekili) Sezai Temelli (Grup Başkanvekili)

Ziyaret Takvimi

Bugün: DEVA Partisi ve Saadet Partisi

ve Yarın: CHP ve Gelecek Partisi

DEM Parti heyetinin bu ziyaretleri, siyasi partiler arasında diyalog ve iş birliği olanaklarını artırmayı hedefliyor. Görüşmelerin, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için önemli bir adım olması bekleniyor.