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Altının gramı 4 bin 357 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 357 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 10:52, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 10:53
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Altının gramı 4 bin 357 liradan işlem görüyor

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 kazançla 4 bin 335 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 357 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 114 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleri güvenli liman varlıklardan olan altına talebi kuvvetlendirdi.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri mevcudiyetini korurken, Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarından AB ve Meksika'ya yönelik 1 Ağustos'tan itibaren devreye girecek şekilde yüzde 30 tarife uygulanması yönündeki kararı piyasalarda risk algısının yeniden yükselmesine sebep oldu.

Öte yandan tarifelerin ABD'de enflasyonist etkileri değerlendirilirken, Trump, daha önce birçok kez faiz indirimi için baskı yaptığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istifasının "harika bir şey" olacağını ifade etti. Powell'ın ABD için "çok kötü" olduğunu yineleyen Trump, "Dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ama değiliz" ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 325 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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