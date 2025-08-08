Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Analizler

Dolar/TL güne yükselişle başladı. ABD ve Rusya arasındaki gelişmeler ile Fed kararları piyasaları etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6840 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 40,6060'tan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,6840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,4280'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 54,6730'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Belirsizlik ve Gelişmeler

ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarına yansıyor.

Küresel Ekonomiye Etkiler ve Yatırımcı Kararları

Analistler, tarifelerin küresel ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizliklerin mevcudiyetini koruduğu bu dönemde, ABD ile Rusya arasındaki tansiyonun yükselme olasılığının yatırımcıların karar almalarını etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durumun güvenli liman varlık alımlarını artırabileceği kaydediliyor.

Fed Yönetiminde Son Gelişmeler

  • Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdiğini duyurdu.
  • Miran'ın Fed Yönetim Kurulu'nda 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapacağı belirtildi.
  • Gelecek dönem Fed Başkanlığı için birçok isim gündeme gelirken, mevcut Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın başkanlıkta adı basında sıkça yer almaya devam ediyor.
  • Waller, faiz indirimini destekleyici açıklamalarıyla bilinirken, bu ismin olası başkanlığında Fed'in para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentileri arttı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tarifelerin enflasyonist etkilerinin geçici olup olmayacağı konusunda şüpheci olunması gerektiğini belirtti ve bu yıl için tek faiz indiriminin muhtemel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Günün Takip Edilecek Verileri

  • Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
  • Yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesi takip edilecek.


