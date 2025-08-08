KDK'dan Okul Pansiyon Ücretlerine TÜFE Tavsiyesi

Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KDK'dan Okul Pansiyon Ücretlerine TÜFE Tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, okul pansiyon ücretlerinin belirlenmesinde TÜFE'nin dikkate alınmasını tavsiye etti. Fahiş artışlar gündemde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 13:01, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 13:02
Yazdır
KDK'dan Okul Pansiyon Ücretlerine TÜFE Tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), okul pansiyon ücretlerinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişimin dikkate alınması gerektiğine dair önemli bir tavsiye kararı verdi. Bu karar, özellikle Galatasaray Lisesi gibi köklü okullarda yaşanan yüksek pansiyon ücreti artışları nedeniyle gündeme geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 17 bin 460 lira olan pansiyon ücreti taksiti, ikinci dönemde 46 bin 275 liraya yükseltildi. Bu artışın TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınmadan yapıldığı ve fahiş fiyat artışı olduğu iddiasıyla bir öğrenci velisi KDK'ye başvurdu.

KDK'nin Tavsiye Kararı ve Gerekçeleri

KDK, başvuruyu inceleyerek idare kurumlarının takdir yetkisini "kamu yararı ile hizmet gerekleri doğrultusunda" kullanmak zorunda olduklarını vurguladı. Ayrıca, ölçülülük, eşitlik ve hukuki güvenlik ilkelerine uygun hareket edilmesi gerektiği sonucuna vardı. Kararda, pansiyon ücretinin TÜFE oranını yaklaşık 4 kat aşacak şekilde artırıldığı belirtildi ve bu zam kararının "hakkaniyetten uzak" olduğu, "sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil ettiği" ve zammın "öğrencilerin pansiyon hizmetinden fiilen yararlanmasını engelleyici nitelikte" olduğu ifade edildi.

Okul Yönetiminin Yanıtı

  • Okul yönetimi, KDK'nin tavsiye kararına uyulacağını ve pansiyon ücreti belirlenirken TÜFE'nin dikkate alınacağı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber