KDK'dan Okul Pansiyon Ücretlerine TÜFE Tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), okul pansiyon ücretlerinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişimin dikkate alınması gerektiğine dair önemli bir tavsiye kararı verdi. Bu karar, özellikle Galatasaray Lisesi gibi köklü okullarda yaşanan yüksek pansiyon ücreti artışları nedeniyle gündeme geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 17 bin 460 lira olan pansiyon ücreti taksiti, ikinci dönemde 46 bin 275 liraya yükseltildi. Bu artışın TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınmadan yapıldığı ve fahiş fiyat artışı olduğu iddiasıyla bir öğrenci velisi KDK'ye başvurdu.

KDK'nin Tavsiye Kararı ve Gerekçeleri

KDK, başvuruyu inceleyerek idare kurumlarının takdir yetkisini "kamu yararı ile hizmet gerekleri doğrultusunda" kullanmak zorunda olduklarını vurguladı. Ayrıca, ölçülülük, eşitlik ve hukuki güvenlik ilkelerine uygun hareket edilmesi gerektiği sonucuna vardı. Kararda, pansiyon ücretinin TÜFE oranını yaklaşık 4 kat aşacak şekilde artırıldığı belirtildi ve bu zam kararının "hakkaniyetten uzak" olduğu, "sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil ettiği" ve zammın "öğrencilerin pansiyon hizmetinden fiilen yararlanmasını engelleyici nitelikte" olduğu ifade edildi.

Okul Yönetiminin Yanıtı