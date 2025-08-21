İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin bir yazı yayımladı. Vali Davut Gül'ün imzasını taşıyan yazı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi.

Valiliğin açıklamasında, bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Okulların açılmasıyla şikayetlerin artacağı düşünülüyor

Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilirken "İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

İlgili Mevzuatların yürürlüğe girmesine müteakip Komisyon oluşturularak ilk toplantı 10.03.2025 tarihinde yapılarak düzenlenen ilk rapor Bakanlık Makamına sunulmuştur. Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar Bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır.

Ancak, Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."