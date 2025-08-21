Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme

İstanbul'da SMA hastası çocuklar için açılan stantlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. İstanbul Valiliği, metro, köprü, durak ve istasyonlarda sesli SMA stantlarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu karar, şehir genelinde yardım toplama faaliyetlerinin daha düzenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Valilik, gelen şikayet ve ihbarlar üzerine yaptığı çalışmada, bazı ailelerin yardım toplama izin belgesi olmadan aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlarla birlikte hareket ettiğini belirledi. Ayrıca, stantlarda kesintisiz ve yüksek sesli anons yapıldığı tespit edildi.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Metro giriş ve çıkışları , köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonlarında sesli yardım toplama faaliyetlerine izin verilmeyecek.

, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonlarında sesli yardım toplama faaliyetlerine izin verilmeyecek. Sokak, cadde, çarşı, pazar ve meydanlarda, yaya geçişini ve trafiğin akışını engelleyen kalabalık yerlerde stantlar kaldırılacak.

Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde de stantlara izin verilmeyecek.

Denetimler Artacak

Valilik açıklamasında, kolluk ve zabıta birimleri başta olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği belirtildi. Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacağı ifade edildi.



