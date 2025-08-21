Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Muğla'da orman yangını çıktı
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi

Çalışan memurların maaşlarına 2023 yılında yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam 16 bin lira seviyesine yükseldi ancak emekli memurlar seyyanen zamdan ayrı tutuldu. Hakem Kurulu'ndan seyyanen zamma ilişkin karar çıkması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 10:11, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 10:18
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden çıkacak zamma odaklandı. Hükümet ve sendika arasında uzlaşma olmadığı için zam kararını Hakem Kurulu belirleyecek.

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNMUŞTU

12 Ağustos 2025'te hükümetin masaya getirdiği ilk teklif, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öngörüyordu.

15 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu tekliflere ek olarak memurların taban aylığına bin lira artış yapılmasını gündeme getirmişti.

SON TEKLİF AÇIKLANDI

Hükümetin son teklifinde, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı içinse yüzde 4+4 artış önerildi. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NE OLDU?

Memur-Sen ise 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep ediyor. Konfederasyon, hükümetin teklifinin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savunuyor.

SENDİKA KABUL ETMEDİ

Hükümetin teklifini yetersiz bulan sendika, taban aylık 10 bin lira talebinin de karşılanmadığını açıkladı. Sürecin sonunda Memur-Sen uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, yasa gereği dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak. Genel Başkan Ali Yalçın, süreci "darboğaz" olarak nitelendirdi ve hakeme gitmesi gereken tarafın hükümet olduğunu söyledi.

MEMUR EMEKLİSİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

Memurlara 2023 yılında 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ancak bu zamdan memur emeklileri yararlanamamış ve çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında aldıkları maaş arasında fark oluşmuştu.

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamma da zam geldi ve şu anda 16 bin liraya yükselmiş durumda. Ancak memur emeklileri bu zamdan yararlanamıyor.

Memur-Sen'in talepleri arasında olan ancak uzlaşılan maddeler arasında bulunmayan memur emeklisine seyyanen zam hakkına ilişkin henüz gelişme yaşanmadı.

EMEKLİLİĞİ GELEN MEMURLARI DA ETKİLİYOR

Emekliliği gelen memurlar da seyyanen zammı emekli olduklarında alamayacakları için çalışırkenki maaşlarından çok daha düşük emekli maaşı alıyor.

