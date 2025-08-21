Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama

Marketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacağı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. DMM, bu haberlerin asılsız olduğunu ve dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

21 Ağustos 2025 16:28
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, marketlerde "cumhur reyonu" dönemi başlıyor haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konunun, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edildiği belirtildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir kamu politikasını ifade etmediği vurgulandı.

Dezenformasyon ve Yanıltıcı İddialar

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde; >

Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmi kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmi bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmi kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.

