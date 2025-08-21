Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama

Vergi Müfettişleri Derneği, son dönemde gündeme gelen "uzman ve müfettişlerin maaşı artırıldı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Dernek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, haberin içeriğinde de belirtildiği gibi, taşra ve ilgili birimlerin özlük ve maaş artışlarının toplu görüşmeler sonucunda gerçekleştirildiğini, ancak, Bakanlık merkez Müfettiş ve Kariyer Uzmanlarının maaşlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadığını açıkladı.

Dernek Açıklamasının Detayları

UZMAN VE MÜFETTİŞLERİN MAAŞI ARTIRILDI HABERİ HAKKINDA

Haberin içeriğinde de belirtildiği üzere, gerek taşra gerek ilgili birimlerin özlük/maaş artışları toplu görüşmeler neticesinde gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık merkez Müfettiş ve Kariyer Uzmanlarının maaşlarında bir iyileştirme malesef ki gerçekleştirilmemiştir.

Devletimizin belkemiği kadroların personelinin bekleyişi devam etmektedir.

Bu açıdan mümkün olan en kısa sürede kangren halini alan bu problemin çözümü için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Temennimiz, yetkili birimlerin kararı ile bu problemin çözümüne ilişkin son noktanın en kısa sürede konulmasıdır.

Bilginize sunarız.