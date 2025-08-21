CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu adına imza atan Toç Bir-Sen, toplu sözleşme kazanımlarının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : Memurlar.Net
21 Ağustos 2025 18:58
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun

Toç Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda mutabakat ile sonuçlandı.

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak; Toplu Sözleşme masasında Tarım-Orman Çalışanları için onlarca kazanıma imza attık.

Mevcut kazanımlarımızın korunmasının yanı sıra yeni kazanımlar elde ettiğimiz mutabakat metnini, Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Toç Bir-Sen Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk imza altına aldı.

Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk, "Çalışanlarımızın emeğin karşılık bulması, alın terinin hak ettiği değeri alması için mücadelesini büyük bir kararlılık ve titizlikle yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde elde ettiğimiz kazanımlarımız teşkilatımıza, üyelerimize, kamu çalışanlarımıza ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak üyelerimizin bizlere tevdi ettiği sorumlulukla çalışanlarımızın sesi olmayı sürdürecek, haklı talepleri karşılık buluncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

