21 ülke, İsrail'in E1 yerleşim planını onaylamasını kınadı

CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Ana sayfaHaberler Dünya

21 ülke, İsrail'in E1 yerleşim planını onaylamasını kınadı

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığı 21 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak, İsrail'in "E1" yerleşim planına onay vermesini kınadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 19:40, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 19:43
Yazdır
21 ülke, İsrail'in E1 yerleşim planını onaylamasını kınadı

Avustralya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Slovenya dışişleri bakanları, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölen "E1" yerleşim planına onay vermesini sert bir şekilde kınayan ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin planları onaylama kararı, kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı şiddetle kınıyor ve derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Bu planın Filistin devletini ikiye böleceği ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceğinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından da dile getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu, İsrail halkına hiçbir fayda sağlamamakta, aksine güvenliğe zarar vermekte, şiddet ve istikrarsızlığı körüklemekte ve bizi barıştan uzaklaştırmaktadır. İsrail hükümeti, halen E1 planının daha fazla ilerletilmesini durdurma fırsatına sahiptir. Kendilerini acilen bu planı geri çekmeye davet ediyoruz" denildi.

İsrail hükümetinin tek taraflı adımlarının Orta Doğu'da güvenlik ve refah yönündeki ortak adımlara zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı uyarınca yerleşim inşasını durdurmalı ve Filistin Yönetimi'nin finansal kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kınama açıklamasının imzacıları arasında yer alan İngiltere, İsrail'in E1 yerleşim planına onay kararının ardından İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hotovely, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin planların onaylanması yönündeki kararına tepki olarak çağrıldı" denildi.

Açıklamada, "Hayata geçirilmesi halinde bu yerleşim planı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olacak ve müstakbel bir Filistin devletini ikiye bölerek iki devletli çözümü hayati derecede zayıflatacaktır" denildi.

E1 planı

İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı amaçladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber