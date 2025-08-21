Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki kamu hastanelerine gönderdiği talimatla mesai saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni uygulamayla birlikte ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin çalışma saatleri uzatıldı. Bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 23:40, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 23:36
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi birimlerinin hafta içi saat 22.00'ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, mesai saatlerinin uzatılmasına bazı meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarından tepki geldi. İstanbul Tabip Odası, uygulamanın hekimler ve sağlık personeli üzerindeki iş yükünü artıracağına dikkat çekerek düzenlemenin gözden geçirilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.

Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

"Hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyecek"

Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.

Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

