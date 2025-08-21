CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı

CTE personelinin 2025 Yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması Sonuçları açıklandı.

CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2025 Yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

CTE'den yapılan açıklama şu şekilde;

2025 yılı ikinci dönem aile birliği mazeret kararnamesi kapsamında atanma/yerleştirilme talebinde bulunan 171 Bakanlık atamalı, 1059 komisyon atamalı personelin talepleri mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 76'ncı maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41'nci maddeleri gereğince değerlendirilmiştir.

İlgililer atama sonuçlarına aşağıda belirtilen sorgu ekranından T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle ulaşabileceklerdir.

Öte yandan; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin mazerete dayalı naklen atamalar başlıklı 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ".Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler" düzenlemesi ile aynı maddenin altıncı fıkrasında düzenlenen "Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır." hükmü kapsamında, ataması yapılan personelin her yıl Ocak ayında mazeretlerinin devamına ilişkin belgeleri Genel Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.
Ayrıca; 26.06.2025 tarihli ilanımızda belirtildiği üzere, talepte bulunan personelin eşlerinin görev yaptığı kamu kurumları ile koordinasyon sağlanarak talepler bu kapsamda sonuçlandırılmıştır.

Kararname kapsamında yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak personelin taleplerini 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde UYAP sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

