Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok, kullanıcı güvenliği ve veri gizliliği konularında ciddi tartışmaların odağında yer aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Grok ile yapılan yüz binlerce özel konuşmanın arama motorları aracılığıyla herkese açık biçimde erişilebilir hale geldiği tespit edildi.

Paylaşım bağlantıları herkese açık olarak indekslendi

Edinilen bilgilere göre, Grok platformunda yer alan "paylaş" özelliği kullanıldığında, sohbetin yalnızca hedef kişiye iletilmesi yerine, herkese açık bağlantılar oluşturuluyor. Bu bağlantılar ise internet arama motorları tarafından dizine eklenerek kamuya açık hale geliyor. Yaşanan bu durum, kullanıcıların özel içeriklerinin bilgileri dışında yayılmasına yol açtı.

Yüz binlerce kayıt erişilebilir durumda

Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan çevrimiçi aramalarda, yalnızca bir gün içerisinde yaklaşık üç yüz bin Grok konuşmasına erişildiği belirlendi. Farklı kaynaklara göre bu sayı üç yüz yetmiş bini aşmış durumda. Sızan konuşmalar arasında güvenli parola talepleri, beslenme önerileri ve sağlıkla ilgili danışmalar gibi birçok kişisel içerik yer alıyor.

Bazı konuşmalar yasa dışı içerikler barındırıyor

Konuşmaların içeriği yalnızca günlük yaşamla sınırlı kalmıyor. İncelenen bazı dökümlerde, sohbet robotunun yasa dışı sayılabilecek yönergeler verdiği de gözlemlendi. Örnek olarak, kullanıcıya laboratuvar ortamında sınıf A kategorisinde uyuşturucu madde üretimi hakkında bilgi aktarıldığı tespit edildi.

ChatGBT ders olmadı

Grok ile yaşanan bu durum, yapay zeka sohbet robotlarının gizlilik sorunlarına ilişkin ilk örnek değil. Daha önce, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT platformunda da benzer bir sorun gündeme gelmişti. Kullanıcıların paylaştığı bazı sohbetler arama motorlarında görünmüş ve şirket bu özelliğin deneysel olduğunu belirterek geri çekmişti. Meta'nın geliştirdiği Meta AI sohbet robotunda da konuşmaların kullanıcı profillerinde herkese açık şekilde görüntülenmesi kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Uzmanlar uyarılarda bulunuyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, sohbet robotları aracılığıyla yapılan görüşmelerin her ne kadar anonim gibi görünse de, içerdikleri bilgiler nedeniyle büyük gizlilik riskleri taşıdığını ifade ediyor. Oxford İnternet Enstitüsü'nden Prof. Luc Rocher, bu tarz sistemlerin "gizlilik felaketi" haline gelebileceğini belirterek, kullanıcıların kimlik, konum, ruh sağlığı ve iş süreçleri gibi kritik verilerinin açığa çıkabileceğini vurguladı. Rocher, bu tür içeriklerin bir kez internete düştüğünde kalıcı hale geldiğine dikkat çekti.

xAI cephesinden henüz açıklama yapılmadı

Yaşanan bu büyük çaplı veri sızıntısına ilişkin olarak, Grok'un geliştiricisi konumundaki xAI şirketi tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın kamuoyundaki yansımaları ise gizlilik ve etik standartlar açısından yapay zeka araçlarının yeniden değerlendirilmesini gündeme taşıdı.