İsrail Gazze'de 16'sı yardım bekleyen 48 Filistinliyi öldürdü

Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail Gazze'de 16'sı yardım bekleyen 48 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'sı insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 21:42, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 23:55
Yazdır
İsrail Gazze'de 16'sı yardım bekleyen 48 Filistinliyi öldürdü

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil alanlara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen siviller, İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısında bir evin hedef alındığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

- Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgeleri

Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü.

İsrail birkaç gündür saldırılarına devam ettiği Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mahallede bir ailenin evini hedef alan bombalı saldırıda aralarındaki çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya beldesinin Nezle bölgesinde sivillerin toplandığı alan vuruldu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aynı beldeye İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de sürdürüyor.

İsrail ordusu 11 gündür Zeytun ve Sabra mahallelerinde ev ve tesisleri patlayıcı robotlarla tahrip etmeye devam ediyor.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 ailenin çadırlarının bulunduğu Munasara Mülteci Kampı'nı tahliye uyarısı yaptıktan sonra yıktı.

Zorla yerinden edilen aileler bombardıman ve yıkım nedeniyle evsiz kaldı, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber