58 tay 25 milyon liraya satıldı

Bursa'daki Karacabey Harası'nda 58 tayın satışından 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi. Zergüzüm Tay isimli tay 1 milyon 370 bin liraya alıcı buldu.

58 tay 25 milyon liraya satıldı

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 58'i 80 ile 1 milyon 370 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, e-satış üzerinden Kerem Gülmez tarafından 1 milyon 370 bin liraya alınan "Zergüzüm Tay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Zergüzüm Tay"ı Mustafa Yılmaz'ın 1 milyon 320 bin liraya satın aldığı "Güneşçeker" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 1 milyon 190 bin liraya e-satış üzerinden Özşahinler Limited Şirketi'nin satın aldığı " Kestel Yiğidi" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 58 tayın satışından toplam 25 milyon 225 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanarak, çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmazken, e-satış yöntemi ile satışta 58 tayın 9'u satılırken, e-satış yönetiminden TİGEM 4 milyon 975 bin lira gelir elde etti.

