1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Yapı Kredi Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, müşterilerine yüzde 1,69'dan başlayan faiz oranı ile kampanyalı konut kredisi kullanma imkanı tanıyor.

Birlik üyesi emlakçıların, bankaya yönlendirdiği müşterileri yüzde 1.69 oranlı kampanyadan faydalanabilecek.

ŞİMDİYE KADAR 2 BİN KİŞİ KULLANDI

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konut kredisi kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Akçam, 2 binden fazla kişinin Yapı Kredi'nin ödeme planlarından yararlandığını, yüzde 1.69'luk faiz oranından yararlanmak isteyenlerin regülasyon şartlarına bağlı kalmak koşulu ile tutar sınırı olmadan konut kredisi kullanabildiğini, yüzde 2.11 ve yüzde 2.89 oranındaki faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyenler için de yine mevcut regülasyon şartlarına bağlı olarak kredi miktarı sınırı olmadığını açıkladı.

ING Bank'la da çalışmalarının olduğunu belirten Akçam, yüzde 1.79'la 650 bin liraya kadar konut kredisi kullanılabildiğini, Akbank ve Garanti Bankası'yla da uygun faizli kredi görüşmelerinin yapıldığını ifade etti.

NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında 1 milyon liralık 10 yıl vadeli kredi çekildiğinde kredinin yüzde 35'inin peşinat olarak ödenmesi gerekiyor. Başka bir deyişle banka 650 bin lira kredi veriyor.

NE KADAR ÖDEMESİ VAR?

650 bin liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 1.69 oranına faizle 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 12 bin 682 lira oluyor.

1 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 2.11 oranında faizle 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 22 bin 975 lira oluyor.

5 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 2.11 oranında faizle 120 ayda taksit tutarı 114 bin 876 lira oluyor.