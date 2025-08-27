Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net