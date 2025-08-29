2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği ne zaman ve ne kadar ödenecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığın 22.08.2025 tarih ve 138384953 sayılı yazılarıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneğinin ne zaman ve ne kadar ödeneceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 09:50
Buna göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 4.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu 5.265,94 TL tutarındaki öğretim yılına hazırlık ödeneği 01.09.2025 tarihinden itibaren ödenecek.
İşte o resmi yazı;
Ahmet KANDEMİR