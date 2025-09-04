Düzce'de bir bölgede daha orman yangını çıktı

Öte yandan, küçük alanda başlayan yangının ormana nasıl sıçradığına anlam veremediklerini belirten vatandaşlar, bir yandan da alevlere müdahalede etmeye çalıştı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen köyü sınırları içinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yol kenarında küçük bir noktadaki alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarından oluşan ormanda alevler kısa sürede hızla büyümeye başladı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve orman ekipleri gönderildi.

