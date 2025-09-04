CHP'den yeni disipline sevk kararı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yöneticilerinin ara kararla 'tedbiren' görevden uzaklaştırmıştı.

İl yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin'in başkanlığında 4 de yönetici görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'den sonra yönetime getirilen 4 isim de görevi kabul etti.

CHP, görevi kabul eden Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk etti.