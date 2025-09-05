Bakan Bayraktar: YEKA'da 2 Bin Megavatlık Kapasite Artışı Planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi programında yaptığı konuşmada, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin artırılacağını açıkladı. Bu yıl içerisinde kapasite tahsisi için proje yarışması düzenleneceğini belirten Bakan Bayraktar, kasım ve aralık aylarında toplam 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacağını ifade etti. Bu yarışmalarda 1150 megavat rüzgar ve 850 megavat güneş enerjisi kapasitesi tahsis edilecek. Rüzgar santrallerinin kurulacağı iller ise Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya olarak açıklandı.

YEKA Kapasite Tahsisi Detayları

Enerji Sektöründe Kapasite Artışı

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir kapasite artışı hedeflediğini vurguladı. Bu adımların, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında ve sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında büyük rol oynayacağı belirtildi.