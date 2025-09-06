6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliğine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince İlhami Giray ŞAHİN görevlendirilmiştir.
Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Adalet Müfettişleri atanmıştır.1
Adli Tıp Kurumu;
- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berker ÖZKAN,
- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali GÜVEY,
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman BADEMLER,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur KORKMAZ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;
- Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK,
- Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman ARISAL,
görevden alınmış,
- Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan ÖZMEN,
- Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Dursun DUYAR,
- Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Mustafa BAKIR,
- Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat ÇEBİ,
- İğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut GÜLTEKİN,
- Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet YILMAZ, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;
- I. Bölge Müdürü Mürsel Necmi AKKOCA,
- II. Bölge Müdürü Cengiz YILDIRIM,
- III. Bölge Müdürü Yusuf MEŞHUR,
- VII. Bölge Müdürü Murat ÇALIK,
- VIII. Bölge Müdürü Hakkı YETİŞİR,
- XIX. Bölge Müdürü Yücel SERDAR,
- XVI. Bölge Müdürü Mahir TUNCER,
- XXII. Bölge Müdürü İsmail ERTÜRK,
görevden alınmış,
- Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa AKKUL, - III. Bölge Müdürlüğüne, IV. Bölge Müdürü Adnan CEVHER, - VIII. Bölge Müdürlüğüne Mustafa ASLAN, - II. Bölge Müdürlüğüne Hasan UZUN,
- I. Bölge Müdürlüğüne Hakan BİLGEN,
- IV. Bölge Müdürlüğüne Tonguç GENÇ,
- VII. Bölge Müdürlüğüne Gökhan TANER,
- X. Bölge Müdürlüğüne Erdinç EREN,
- XIX. Bölge Müdürlüğüne Fatih DEMİR,
- XVI. Bölge Müdürlüğüne Muhammed Afşin ALTINÖZ,
- XXII. Bölge Müdürlüğüne Ekrem Ersan KOÇKAR,
- XIV. Bölge Müdürlüğüne Hayrullah AKDEMİR, atanmıştır.
5 Eylül 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/331
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Musa KULAKLIKAYA atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişi Bilginur MARAŞ ÇANKAYA atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörü Ali Rıza AKIN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Levent AYDIN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunceli İ1 Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan ULAŞOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;
- Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa TOKAT,
- Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk KORKMAZ,
- Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram YIĞCI,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;
- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDOĞAN,
görevden alınmış,
- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Ömer Faruk KARYAĞDI,
- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Ahmet Suad TOPRAK,
- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Tolgahan KÖKEN,
atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişleri İsmet ÖZKAN, Muhammet TURSUN ve Mustafa BİLEK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Ticaret Başmüfettişliklerine atanmıştır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdurrahman KÖSE atanmıştır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof Dr. Adem ASLAN atanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İNCİ atanmıştır.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ atanmıştır.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU atanmıştır.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Emin OKUR atanmıştır.
5 Eylül 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
