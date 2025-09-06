6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

6 Eylül 2025 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliğine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince İlhami Giray ŞAHİN görevlendirilmiştir.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Adalet Müfettişleri atanmıştır.

1

Adli Tıp Kurumu;

- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berker ÖZKAN,

- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali GÜVEY,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman BADEMLER,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur KORKMAZ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

- Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK,

- Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman ARISAL,

görevden alınmış,

- Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan ÖZMEN,

- Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Dursun DUYAR,

- Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Mustafa BAKIR,

- Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat ÇEBİ,

- İğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut GÜLTEKİN,

- Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet YILMAZ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;

- I. Bölge Müdürü Mürsel Necmi AKKOCA,

- II. Bölge Müdürü Cengiz YILDIRIM,

- III. Bölge Müdürü Yusuf MEŞHUR,

- VII. Bölge Müdürü Murat ÇALIK,

- VIII. Bölge Müdürü Hakkı YETİŞİR,

- XIX. Bölge Müdürü Yücel SERDAR,

- XVI. Bölge Müdürü Mahir TUNCER,

- XXII. Bölge Müdürü İsmail ERTÜRK,

görevden alınmış,

- Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa AKKUL, - III. Bölge Müdürlüğüne, IV. Bölge Müdürü Adnan CEVHER, - VIII. Bölge Müdürlüğüne Mustafa ASLAN, - II. Bölge Müdürlüğüne Hasan UZUN,

- I. Bölge Müdürlüğüne Hakan BİLGEN,

- IV. Bölge Müdürlüğüne Tonguç GENÇ,

- VII. Bölge Müdürlüğüne Gökhan TANER,

- X. Bölge Müdürlüğüne Erdinç EREN,

- XIX. Bölge Müdürlüğüne Fatih DEMİR,

- XVI. Bölge Müdürlüğüne Muhammed Afşin ALTINÖZ,

- XXII. Bölge Müdürlüğüne Ekrem Ersan KOÇKAR,

- XIV. Bölge Müdürlüğüne Hayrullah AKDEMİR, atanmıştır.

5 Eylül 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/331

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Musa KULAKLIKAYA atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişi Bilginur MARAŞ ÇANKAYA atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörü Ali Rıza AKIN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Levent AYDIN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunceli İ1 Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan ULAŞOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

- Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa TOKAT,

- Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk KORKMAZ,

- Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram YIĞCI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDOĞAN,

görevden alınmış,

- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Ömer Faruk KARYAĞDI,

- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Ahmet Suad TOPRAK,

- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Tolgahan KÖKEN,

atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişleri İsmet ÖZKAN, Muhammet TURSUN ve Mustafa BİLEK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Ticaret Başmüfettişliklerine atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdurrahman KÖSE atanmıştır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof Dr. Adem ASLAN atanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İNCİ atanmıştır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ atanmıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU atanmıştır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Emin OKUR atanmıştır.

5 Eylül 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

