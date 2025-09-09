Hac ön kayıt süresi uzatıldı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

