Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
2026 yılı hac ön kayıt ve güncelleme işlemleri için süre uzatıldı. Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden 21 Eylül'e kadar yapabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 10:30, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 10:31
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada,
"2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler."
ifadelerini kullandı.