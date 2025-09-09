Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest

Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.

Olay, dün Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Gülşah Güngör, ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti. Burada evden silah sesi geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan, ifadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü kanlar içinde bulup ihbarda bulunduğunu söyleyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

