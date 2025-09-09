İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Gülşah Güngör uzman çavuş Y.A.'nın evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Y.A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 14:20, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 14:23
Yazdır
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evinde tabancayla başından vurulan Gülşah Güngör (29), yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan, ifadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü kanlar içinde bulup ihbarda bulunduğunu söyleyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Gülşah Güngör, ilçede görevli arkadaşı uzman çavuş Y.A.'nın evine gitti. Burada evden silah sesi geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulduğu belirlenen Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşah Güngör'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayın ardından silahın sahibi uzman çavuş Y.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde olay sırasında banyoda olduğunu, silah sesini duyup çıktığında Güngör'ü yerde yatarken bulduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber