Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Erdoğan İsrail'in Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 22:31, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 22:31
Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak, ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

