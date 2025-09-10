12 Dev Adam EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

Tüm oyuncuların bir hedef uğruna Riga'ya geldiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör,

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, madalya ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirebilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde ile karşı karşıya gelecek.

