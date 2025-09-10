İhbara giden polislere pitbull ile saldırı
Bursa Osmangazi'de aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, pitbull saldırısına uğradı. Olayda iki polis yaralandı, şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 07:13, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 07:14
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis ekipleri, beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeği ile saldırdı. Hem köpeğin hem de şüphelinin saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay, İvazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi.
Olayın Gelişimi
- Polis ekipleri, H.A.'nın eşine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese sevk edildi.
- Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince H.A. öfkelendi ve pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı.
- Köpeğin saldırısı sonucu bir polis memuru bacağından yaralandı.
- Gözaltı sırasında direnen H.A., bir polis memurunu kolundan yaraladı.
Yaralılar ve Koruma Altına Alınanlar
- İki polis memuru hastaneye kaldırıldı.
- Şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.
Soruşturma ve Tutuklama Süreci
Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan H.A., cezaevine gönderildi.