İhbara giden polislere pitbull ile saldırı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis ekipleri, beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeği ile saldırdı. Hem köpeğin hem de şüphelinin saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay, İvazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, H.A.'nın eşine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince H.A. öfkelendi ve pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı.

ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis memuru bacağından yaralandı.

Gözaltı sırasında direnen H.A., bir polis memurunu kolundan yaraladı.

Yaralılar ve Koruma Altına Alınanlar

İki polis memuru hastaneye kaldırıldı.

hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan H.A., cezaevine gönderildi.



