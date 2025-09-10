Aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti
Ankara Sincan'da yaşanan aile faciasında, tartışma sonrası iki kişi hayatını kaybetti. Tartıştığı eşini tüfekle katleden A.M. aynı silahla yaşamına son verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 07:21, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 07:24
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yeniçimşit mahallesindeki evde A.M. ile eşi Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü, A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş açtı.
A.M., daha sonra sonra aynı silahla kendini vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.