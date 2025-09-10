Cezaevlerinde nüfus 419 bini aştı!

Türkiye'de yargının adeta muhaliflerin üzerinde sopa olarak kullanılması, tutuklamaların artması ve uzun tutukluluk süreleri cezaevi nüfuslarını da patlattı.

295 bin kapasiteli cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 1 Eylül itibarıyla 419 bin 194'e ulaştı. 1 Eylül itibarıyla 356 bin 710 kişinin hükümlü, 62 bin 484 kişinin ise tutuklu olduğu belirtildi.

Cezaevi nüfusu 34 ili geride bırakırken, iktidar da yeni cezaevleri için kesenin ağzını açtı.

Niğde Ceza İnfaz Kurumu 1 milyar 423 milyon 544 bin TL'ye yapılacak.

Tokat Niksar Cezaev i 897 milyon TL, Çorum Osmancık Ceza İnfaz Kurumu ise 1 milyar 108 milyon TL'ye mal edilecek.

2025 yılında 11 yeni cezaevi yapılıyor.

Cezaevleri için 2027 yılı sonuna kadar toplam 23 milyar 585 milyon TL kaynak kullanılması öngörülüyor.



