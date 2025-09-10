Katar'da suikastı Ankara engelledi

İsrail aynı gün içerisinde önce Tunus'ta Sumud Filosu'nu, ardından Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerini vurdu.

İşgal gücünün Lübnan ve Filistin'de yaptığı bombardıman sonrası yeni hedef, ABD öncülüğünde yapılan müzakerelere katılacak olan Doha'daki Hamas yetkilileri oldu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Hamas yetkilileri, güvenlik protokolünün bir üst seviyeye çıkarıldığını ve Türk İstihbarat Teşkilatının (MİT) müzakere heyetine saldırı öncesi haber verdiğini açıkladı. Ankara'nın İsrail uçaklarının seyir sürecini özel bir ekiple izleyip Filistin temsilcilerine haber vermesi katliamı engelledi.

İsrail, heyetin bulunduğu binayı 10 füze ile vurdu fakat Türk istihbaratı sayesinde Siyonist oyun bozuldu ve Hamas liderleri sağ kurtuldu. Kalleş saldırıda Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişiler kurtarılamadı.

Saldırıya, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden öfke yağdı, kınama mesajları yayımlandı. Heyetle ilgili bazı bilgilerin ABD tarafında mevcut olduğu ve Netanyahu'nun suikast için Trump'ın onayını aldığı öne sürüldü. Beyaz Saray bu iddiaları yalanladı, Trump ise, Katar'la görüşüp böyle bir saldırının tekrarlanmayacağının sözünü verdi.

Müzakerecilerden bazıları Türkiye'ye getiriliyor. İsrail medyası, Suriye, Tunus, Lübnan ve İran'ın ardından yeni operasyon hedefinin Türkiye olduğunu yazdı. Siyonist füzeleri ayrıca Suriye'nin Lazkiye bölgesini vurdu. Ardından Humus ve Lazkiye askeri bölgelerinde üsler bombalandı.

İsrail'in saldırıyla ilgili açıklamasında dikkat çeken detay, söz konusu noktalarda Türk askeri varlığıyla ilgili hazırlıklar olduğunun iddia edilmesiydi. Bir diğer önemli ayrıntı da saldırının gerçekleştirildiği saatlerde Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Asım Havari'nin, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Ankara'da görüşme halinde olmasıydı.

Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, müzakerecileri öldürmeye çalışmanın haince olduğunu belirterek, saldırıya cevap verme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

TRUMP, GAZZE PLANINI DAMADINA UYGULATACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, damadı Jared Kushner'den İsrail saldırılarının bitmesinin ardından Gazze Şeridi'ne ilişkin bir plan hazırlamasını istediği bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Kushner ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer Miami'de bir araya geldi.

Geçen yıl Harvard Üniversitesinde katıldığı bir programda, Gazze'nin değerli bir "su kıyısı mülkiyet" potansiyeli olduğunu söyleyen Yahudi asıllı Kushner "Gazze'deki Filistinlileri diplomasi yoluyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ya da Negev Çölü'nde bir bölgeye sürmek gerekir. İsrailli yöneticilerin yerinde olsam insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım" demişti.