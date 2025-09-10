19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Ankesörlü telefonlarla iletişim kuran ve örgüt propagandası yapan FETÖ şüphelilerine yönelik 19 ildeki operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 40'ı tutuklandı, diğerleriyle ilgili adli işlemler sürüyor.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını, bu şüphelilerden 40'ının tutuklandığını bildirdi.
Son yapılan operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
53 ŞÜPHELİ YAKALANDI
19 ilde son 2 haftadır süren operasyonlar kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 53 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle irtibat kurmaya devam ettikleri, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta jandarma son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.