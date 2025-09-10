19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta jandarma son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle irtibat kurmaya devam ettikleri, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

