Katar milyonlarca dolar vermişti ama alınan Patriot'lar İsrail'i görmedi

Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Ana sayfaHaberler Dünya

Katar milyonlarca dolar vermişti ama alınan Patriot'lar İsrail'i görmedi

İsrail'in Katar'da Hamas heyetine düzenlediği saldırı, milyarlarca dolar ödenerek alınan Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin devreye girmemesi nedeniyle büyük tartışma yarattı. Uzmanlar, bu durumun ABD menşeli savunma sistemlerinin sınırlılıklarını gösterdiğini, yerli ve bağımsız hava savunma çözümlerinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 20:50, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 20:51
Yazdır
Katar milyonlarca dolar vermişti ama alınan Patriot'lar İsrail'i görmedi

İsrail'in Şart"

Patriot sistemleri neden devreye girmedi?

Katar'ın envanterinde bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin, saldırı sırasında hiçbir şekilde faaliyete geçmemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hamas yetkililerinin vurulması, "ABD üretimi sistemlerin müttefik ülkelere karşı kullanılamadığı" tartışmalarını beraberinde getirdi. Uzmanlar, Patriotların dost ve müttefik unsurlara karşı devreye girmeyecek şekilde kısıtlandığını, sistemin kontrol mekanizmalarının da büyük ölçüde ABD'nin elinde bulunduğunu vurguluyor.

Bu nedenle İsrail uçaklarının düzenlediği saldırıda Katar'ın hava savunma şemsiyesi işlevsiz kaldı. Ortadoğu ülkelerinin ABD menşeli hava savunma sistemlerine güvenmesinin stratejik bir zaafiyet oluşturduğu görüşü güçlendi.

"Hava gücü üstünlüğü belirleyici"

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu, AA'ya yaptığı değerlendirmede saldırının askeri açıdan da incelenmeye değer bir vaka olduğunu belirtti. İsrail'in F-15I, F-16I ve F-35I uçaklarının yanı sıra yakıt tankerleri ve elektronik harp unsurlarıyla menzilini genişlettiğine işaret eden Mevlütoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Yaşananlar, yalnızca füze ve radar sistemleriyle değil; muharip uçaklar, erken ihbar sistemleri ve elektronik harp unsurlarıyla desteklenen bütünleşik bir hava savunma mimarisinin gerekliliğini gösteriyor."

Mevlütoğlu ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da güçlü hava savunma sistemlerine sahip Rusya'nın birçok stratejik tesisinin vurulduğunu hatırlatarak, "Tek başına füze ve radar yetmez, 7/24 çalışan tümleşik bir hava savunma yapısı gerekir" dedi.

Yerli sistemlerin önemi

Uzmanlara göre, Patriot benzeri yabancı menşeli hava savunma sistemleri dış politik bağımlılık içeriyor ve kriz anlarında sınırlı işlev görüyor. Katar örneğinde olduğu gibi, ABD'nin müttefiki İsrail'den gelen saldırılara karşı bu sistemlerin devreye girmemesi, Ortadoğu ülkeleri için büyük bir stratejik boşluk oluşturuyor.

Türkiye'nin geliştirdiği Hisar, Siper ve Çelik Kubbe benzeri yerli sistemler, yalnızca füze savunmasıyla değil; radar, elektronik istihbarat ve muharip unsurlarla bütünleşik bir yapının parçası olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, "Bağımsız hava savunma kabiliyeti olmayan ülkeler, ulusal güvenliklerini tam anlamıyla koruyamaz" görüşünde birleşiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber