Kamyonetten düşen genç hayatını kaybetti

Nevşehir'de süt toplama kamyonetinin kasasından düşen genç hayatını kaybetti.

10 Eylül 2025 22:44, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 23:19
Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ertuğrul K. arkadaşı olan A.S.'ye ait kamyonet ile köylere süt toplamaya gitti. Dönüşte kamyonetin kasasına oturan Ertuğrul K. araç kasisten geçerken bir anda dengesini kaybederek yola düştü. Araç sürücüsü A.S., arkadaşının düştüğünün farkına varmadan yoluna devam etti. Yoldan geçen vatandaşlar yol üzerinde yatan birisini görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü A.S. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

