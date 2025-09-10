NASA, Mars'ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Geçici Başkanı Sean Duffy, Mars yüzeyinde mikrobiyal yaşamın işareti olduğuna inanılan bir bulguya ulaşıldığını duyurdu. NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance tarafından geçen yıl alınan bir kaya örneğinin analizine ilişkin sonuçların açıklayan Duffy, "NASA, son 30 yıldır Mars'ı araştırıyor. Bu araştırmalarda yaşamın izlerini arıyoruz. Su arıyoruz. Ama 30 yıllık süreç boyunca geçmişte birçok defa yaşam belirtileri bulduğumuzu düşündüğümüz oldu ve bunu bilim camiasına sunduğumuzda bize şu yanıtla dönüldü. Bakın, bu sizin yaşam sandığınız şey, aslında başka bir şey tarafından ortaya çıkarılmış olabilir. NASA'nın bulguları ile bilim camiası arasındaki işbirliğinin tarihi, bu şekilde oldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın birinci döneminde Mars'a gönderilen Perseverance uzay aracı ile bir yıl önce Mars'ta nehir ve göllerin olduğu düşünülen bir alandan örnek alındığını kaydeden Duffy, "Dolayısıyla, bir yıl önce, Mars yüzeyinde mikrobiyal yaşamın işaretleri olduğuna inandığımız bir bulguya ulaştık. Bunu test, analiz ve değerlendirmeler için bilim insanlarına sunduk. Bu gerçekten, Mars'ta eskiden yaşam olduğunun bir işareti olabilir mi diye sorduk. Bir yıllık incelemenin ardından bize gelip, bunun için (Mars'ta yaşam olduğu haricinde) başka bir açıklama bulamıyoruz dediler. Bu nedenle bu, Mars'ta yaşama ilişkin olarak şimdiye kadar bulduğumuz en net bulgu olabilir" dedi.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Mars'taki Neretva Vallis Vadisi'nden alınan "Sapphire Canyon" isimli kaya örneğinde mikroskobik canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceğine inanılan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen leke ve izler görüldüğü ve bunların mikrobiyal etkinlik sonucu oluştuğuna inanıldığı kaydedildi.

"Mars'ta eskiden yaşam olduğunun keşfine en çok yaklaştığımız an"

Basın toplantısında söz alan NASA Genel Merkezi Bilim Misyonu Direktörlüğü'nden Nicky Fox ise, "Bugün aslında insanlığın en derin sorularından birine, evrende gerçekten yalnız mıyız? sorusuna cevap bulmaya bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyoruz" dedi.

Perseverance tarafından alınan kaya örneğindeki izler üzerinde yapılan analizlerin, bunların bir tür eski yaşam formu tarafından ortaya çıkarılmış olabileceğini gösterdiğini vurgulayan Fox, "Bu bulgu, Mars'ta eskiden yaşam olduğunun keşfine en çok yaklaştığımız an oldu ve görebileceğiniz gibi bu, bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor" dedi.

Bulunan şeyin yaşamın kendisi değil bir tür imza, geride bırakılmış bir iz olduğunu vurgulayan Fox, "Kesinlikle yaşamdan kalmış olabilir ve bu da milyarlarca yıl önce orada var olmuş bir şey anlamına gelir. Günümüzde orada olan mevcut bir şey değil" dedi.

Bunun biyolojik bir varlık tarafından geride bırakılabilecek bir imza olduğuna dikkat çeken Fox, "Duffy'nin de söylediği gibi, bunun kesinlikle böyle olduğunu bilmiyoruz. Ancak, bu ilk analizin ardından durmayacağız. Bu kesinlikle nihai cevap değil. Elimizde ilk sonuç var ve bunu sizinle, dünya ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.